UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Troyes

Frantz Troyes

dimanche 4 octobre 2026 · Troyes

Frantz Troyes

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Théâtre La Madeleine
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
10 10 10 Tarif de base - plein tarif

Troyes

Frantz

Théâtre La Madeleine Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 16:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Un spectacle virtuose mêlant théâtre, mime et bruitage.

Cinq artistes d’une grande inventivité nous racontent ici avec humour et poésie les aventures de Frantz, un jeune employé que la perte d’un être cher va complètement chambouler. Créant des atmosphères sonores saisissantes, ces artistes nous transportent dans une histoire sensorielle pleine de délicatesse et de malice ; pour initier le dispositif Dimanche Ensemble et se retrouver à tout âge au théâtre.

Avec
Paul Ménage, Chloé Louis, Samy Morri, Kathleen O’Reilly, Marc Granier

Lumières
Johannes Johnström

Costumes
Malou Galinou

Direction musicale
Paul Ménage

Bruitages
Clara Lloret Parra, Samy Morri, Chloé Louis

La presse en parle :
« Une maestria réellement impressionnante qui rappelle combien le théâtre peut se faire magique. » LA TERRASSE
« Ses bruiteurs vertueux illustrent les scènes avec force onomatopées, bruits et autres sons. » LE FIGARO   .

Théâtre La Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 32 10  accueil@la-madeleine-troyes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Frantz Troyes a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

À voir aussi à Troyes (Aube)