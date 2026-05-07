Informations pratiques

Troyes

Frantz

Théâtre La Madeleine Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 16:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Un spectacle virtuose mêlant théâtre, mime et bruitage.



Cinq artistes d’une grande inventivité nous racontent ici avec humour et poésie les aventures de Frantz, un jeune employé que la perte d’un être cher va complètement chambouler. Créant des atmosphères sonores saisissantes, ces artistes nous transportent dans une histoire sensorielle pleine de délicatesse et de malice ; pour initier le dispositif Dimanche Ensemble et se retrouver à tout âge au théâtre.



Avec

Paul Ménage, Chloé Louis, Samy Morri, Kathleen O’Reilly, Marc Granier



Lumières

Johannes Johnström



Costumes

Malou Galinou



Direction musicale

Paul Ménage



Bruitages

Clara Lloret Parra, Samy Morri, Chloé Louis



La presse en parle :

« Une maestria réellement impressionnante qui rappelle combien le théâtre peut se faire magique. » LA TERRASSE

« Ses bruiteurs vertueux illustrent les scènes avec force onomatopées, bruits et autres sons. » LE FIGARO .

Théâtre La Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 32 10 accueil@la-madeleine-troyes.fr

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English :

L’événement Frantz Troyes a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne