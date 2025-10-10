Franz Ferdinand Carrière (La) Saint-Herblain

Franz Ferdinand Carrière (La) Saint-Herblain lundi 13 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-13 20:00 –

Depuis leurs débuts, à l’époque où le groupe organisaient des fêtes clandestines dans des bâtiments désaffectés de Glasgow, on retrouve chez Franz Ferdinand un regard frais, sans fard, tourné vers l’avenir et une perspective transgressive mais toujours avec un amour pour les grandes chansons. Leur nouvel album The Human Fear s’inscrit indubitablement dans cette tradition ; distinct mais nouveau, musicalement et artistiquement, c’est un disque qui va vers l’avant. La musique du groupe continue de résonner à travers le monde, et en près de deux décennies, Franz Ferdinand s’est imposé, tant sur le plan commercial que critique, comme l’un des plus grands groupes du Royaume-Uni. Avec plus de 10 millions d’albums vendus, 2,5 milliards de streams à ce jour, 14 albums certifiés platine, plusieurs distinctions aux Brit Awards, Ivor Novello et Mercury Prize, ainsi que des nominations aux Grammy Awards et plus de 6 millions de billets vendus pour leurs concerts légendaires dans le monde entier, ils font clairement partie des groupes incontournables. Concert debout

Carrière (La) Bourg Saint-Herblain 44800

