FRANZ FERDINAND – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

FRANZ FERDINAND – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne lundi 23 mars 2026.

FRANZ FERDINAND Début : 2026-03-23 à 20:00. Tarif : – euros.

ALIAS ET ELDORADO PRESENTENT : FRANZ FERDINANDDepuis leurs débuts, à l’époque où le groupe organisaient des fêtes clandestines dans des bâtiments désaffectés de Glasgow, on retrouve chez Franz Ferdinand un regard frais, sans fard, tourné vers l’avenir et une perspective transgressive mais toujours avec un amour pour les grandes chansons. Leur nouvel album The Human Fear s’inscrit indubitablement dans cette tradition ; distinct mais nouveau, musicalement et artistiquement, c’est un disque qui va vers l’avant.La musique du groupe continue de résonner à travers le monde et en près de deux décennies, Franz Ferdinand s’est imposé, tant sur le plan commercial que critique, comme l’un des plus grands groupes du Royaume-Uni. Avec plus de 10 millions d’albums vendus, 2,5 milliards de streams à ce jour, 14 albums certifiés platine, plusieurs distinctions aux Brit Awards, Ivor Novello et Mercury Prize, ainsi que des nominations aux Grammy Awards et plus de 6 millions de billets vendus pour leurs concerts légendaires dans le monde entier, ils font clairement partie des groupes incontournables. Après une tournée intimiste à guichets fermés et un été à faire danser les plus grands festivals du monde entier, Franz Ferdinand reviennent en Europe pour une tournée au printemps 2026. Ne manquez pas leur passage près de chez vous à Lyon, Paris, Lille, Nantes et Toulouse !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69