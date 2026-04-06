FRANZ, pianiste et clown de concert , un spectacle de et par Roseline Guinet et Rebecca Chaillot Le village Roussas
FRANZ, pianiste et clown de concert , un spectacle de et par Roseline Guinet et Rebecca Chaillot Le village Roussas dimanche 3 mai 2026.
Roussas
FRANZ, pianiste et clown de concert , un spectacle de et par Roseline Guinet et Rebecca Chaillot
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme
Tarif : – – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 17:00:00
fin : 2026-05-03 18:05:00
Date(s) :
2026-05-03
Un spectacle de et par Roseline Guinet et Rebecca Chaillot
Mis en scène par NiklausMaria-Holz
.
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
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English :
A show by and about Roseline Guinet and Rebecca Chaillot
Directed by NiklausMaria-Holz
L’événement FRANZ, pianiste et clown de concert , un spectacle de et par Roseline Guinet et Rebecca Chaillot Roussas a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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