Franz Schubert, Symphonie n° 5 Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Franz Schubert, Symphonie n° 5 Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS mercredi 15 avril 2026.
Auditorium Marcel Landowski
Orchestre des Jeunes
Luc-Marie Aguera, direction
Concert de l’Orchestre des jeunes dirigé par Luc-Marie Aguera
Le jeudi 16 avril 2026
de 18h30 à 20h00
Le mercredi 15 avril 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-15T21:30:00+02:00
fin : 2026-04-16T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-15T18:30:00+02:00_2026-04-15T20:00:00+02:00;2026-04-16T18:30:00+02:00_2026-04-16T20:00:00+02:00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
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