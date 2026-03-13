Franz Schubert, Symphonie n° 5 Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Auditorium Marcel Landowski

Orchestre des Jeunes

Luc-Marie Aguera, direction

Concert de l’Orchestre des jeunes dirigé par Luc-Marie Aguera

Le jeudi 16 avril 2026

de 18h30 à 20h00

Le mercredi 15 avril 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T21:30:00+02:00

fin : 2026-04-16T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T18:30:00+02:00_2026-04-15T20:00:00+02:00;2026-04-16T18:30:00+02:00_2026-04-16T20:00:00+02:00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis



Afficher la carte du lieu Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) et trouvez le meilleur itinéraire

