Informations pratiques

Montfort-sur-Meu

Fraoch Taillefer Marchés Animés

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Pour le marché du 18 septembre, préparez-vous à voyager dans le temps et à découvrir un personnage haut en couleur Fraoch Taillefer !

Descendant espiègle du célèbre chevalier et jongleur Ivo Taillefer, héros oublié de la bataille de Hastings, Fraoch vient réparer les injustices de l’histoire… ou du moins les raconter avec style ! Entre anecdotes légendaires et exploits parfois fantaisistes, il vous plonge dans un univers médiéval plein d’humour et de malice.

Plus troubadour que chevalier, Fraoch Taillefer manie avec virtuosité la jonglerie, le fouet, la manipulation d’objets et la gouaille. Que ce soit en spectacle ou en déambulation, il interagit avec le public, faisant rire petits et grands tout en créant des moments uniques et mémorables.

Un rendez-vous incontournable pour enrichir votre marché de rires, d’étonnement et de bonne humeur ! Venez applaudir ce jongleur conteur et laissez-vous emporter par son univers médiéval plein de surprises . .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

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L’événement Fraoch Taillefer Marchés Animés Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Montfort Communauté