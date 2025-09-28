Frappadingue 1ère édition Blangy-le-Château

Frappadingue 1ère édition Blangy-le-Château dimanche 28 septembre 2025.

Village Blangy-le-Château Calvados

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Course d’obstacles

Parcours Des parcours de 6 et 12 km sont proposés, avec plein d’obstacles.

Le parcours est conçu pour être accessible à tous, des sportifs aguerris aux participants d’un jour, avec une ambiance festive et non chronométrée.

Inscriptions Les inscriptions se font en ligne sur le site officiel de Frappadingue.

Elles sont souvent proposées à différents tarifs selon la période d’inscription.

Départ Les départs se font par vagues de 100 à 150 personnes toutes les 15 minutes, à partir de 9h30. Les vagues de départ sont attribuées environ 14 jours avant l’événement. Vous pouvez renseigner un nom d’équipe identique pour être regroupé avec vos amis dans la même vague.

Services sur place Un village Frappadingue est prévu à l’arrivée avec un espace détente, un ravitaillement, des douches froides et une consigne gratuite pour vos affaires.

Esprit de la course La Frappadingue met l’accent sur le dépassement de soi, l’entraide et l’amusement, encourageant les participants à venir déguisés. .

Village Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie +33 6 28 93 10 50 contact@frappadingue.fr

