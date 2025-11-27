FRAPPER L’ÉPOPÉE Villeneuve-lès-Maguelone

FRAPPER L’ÉPOPÉE

Le jeudi 27 novembre à 20h, au théâtre municipal Jérôme Savary de Villeneuve-lès-Maguelone, l’autrice Alice Zeniter, accompagnée du pianiste Pablo Murgier, proposera une lecture musicale de son dernier roman Frapper l’épopée.

Récompensée par de nombreux prix littéraires (dont le Goncourt des Lycéens pour L’art de perdre), Alice Zeniter explore ici le passé colonial et pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie à travers l’histoire de Tass, une jeune professeure partie sur les traces de deux élèves kanaks disparus. Le roman interroge les inégalités héritées de la colonisation et résonne fortement avec les troubles récents survenus sur l’île en 2024.

En complément, un Café décolonial est organisé le vendredi 28 novembre à 19h au Local à Villeneuve-lès-Maguelone, en présence de l’association Ceini Hnyei de Kanaky, pour échanger sur les mémoires et les récits postcoloniaux.

Bar et petite restauration assurées par notre partenaire Le Local (produits locaux)

Billetterie en ligne theatrejeromesavary.fr ou sur place le 27 novembre dès 19h.

Tarifs 6€ à 17€

Parking sur place .

235 Boulevard des Moures Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie +33 4 67 69 58 00 culture@villeneuvelesmaguelone.fr

English :

On Thursday November 27 at 8pm, at the Théâtre Municipal Jérôme Savary in Villeneuve-lès-Maguelone, author Alice Zeniter, accompanied by pianist Pablo Murgier, will offer a musical reading of her latest novel Frapper l?épopée.

German :

Am Donnerstag, den 27. November um 20 Uhr wird die Autorin Alice Zeniter im Stadttheater Jérôme Savary in Villeneuve-lès-Maguelone zusammen mit dem Pianisten Pablo Murgier eine musikalische Lesung aus ihrem neuesten Roman Frapper l’épopée veranstalten.

Italiano :

Giovedì 27 novembre alle 20, presso il Théâtre Municipal Jérôme Savary di Villeneuve-lès-Maguelone, l’autrice Alice Zeniter, accompagnata dal pianista Pablo Murgier, darà una lettura musicale del suo ultimo romanzo Frapper l’épopée.

Espanol :

El jueves 27 de noviembre a las 20.00 horas, en el Théâtre Municipal Jérôme Savary de Villeneuve-lès-Maguelone, la escritora Alice Zeniter, acompañada por el pianista Pablo Murgier, ofrecerá una lectura musical de su última novela Frapper l’épopée.

