Frasques Châteauroux

Frasques ? Ces écarts de conduite et extravagances, les acrobates les enchaînent tableau après tableau étrange plongeoir, ventilateur géant, sols instables, objets cassants… Entre catastrophe et humour, ils se démènent, sautent, roulent et voltigent sans jamais abandonner.

S’amusant des notions de (dés)équilibre et d’instabilité, cette nouvelle création met en scène une petite communauté aux prises avec une machinerie inventive au rythme débridé dont elle aimerait s’extraire. Avec Optraken et Zugzwang vus à Équinoxe, le Galactik Ensemble a imposé un cirque loufoque et surréaliste qui éprouve la réactivité du corps face à des situations dangereuses. Ces situations absurdes qui nous dépassent, les circassiens en font une source d’inspiration et des spectacles toujours plus burlesques. Réglés au cordeau, les tableaux créent un univers mouvant fait de luttes et d’échecs, de solitude et de collectif.

Une humanité au coeur d’aventures fortes et inépuisables ! 7 .

Frasques? The acrobats’ extravagance and misbehavior are chained together in tableau after tableau: a strange diving board, a giant fan, unstable floors, breakable objects? Between catastrophe and humor, they scramble, jump, roll and flutter without ever giving up.

Frasques ? Die Akrobaten reihen diese Verhaltensweisen und Extravaganzen Bild für Bild aneinander: ein seltsamer Sprungturm, ein riesiger Ventilator, instabile Böden, zerbrechliche Gegenstände? Zwischen Katastrophe und Humor kämpfen sie, springen, rollen und flattern, ohne jemals aufzugeben.

Frasques? Gli acrobati prendono con filosofia le loro malefatte e stravaganze in un tableau dopo l’altro: uno strano trampolino, un ventaglio gigante, pavimenti instabili, oggetti frangibili? Tra catastrofe e umorismo, si dimenano, saltano, rotolano e svolazzano senza mai arrendersi.

¿Frascos? Los acróbatas se toman a broma sus fechorías y extravagancias en un cuadro tras otro: un extraño trampolín, un ventilador gigante, suelos inestables, objetos rompibles? Entre la catástrofe y el humor, se revuelven, saltan, ruedan y revolotean sin darse nunca por vencidos.

