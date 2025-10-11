Frasques

7 Avenue du Pont Neuf Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-20

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-20

Pour fêter en beauté les 40 ans de la compagnie et leur retraite programmée, Max et Maurice décident de repartir une dernière fois sur les routes.

Un restaurant sous chapiteau au chic suranné ouvre ses portes il ne reste plus que quelques velours rapiécés, des lustres déplumés, des assiettes dépareillées. Mais l’envie de servir et de divertir la clientèle est intacte.

Dans une ambiance jazzy, le public découvre l’univers d’un grand restaurant avec sa hiérarchie, son stress et son décor détournés au service d’un comique de circonstance. Un lieu improbable avec ses employés typés et leur espièglerie, leur savoir-faire artistique, leur musique, les prouesses physiques de leur âge, et surtout leur bonne humeur. Le vrai repas, une cuisine simple mais remplie de saveurs et d’arômes, est servi à votre table par des artistes à la classe légendaire, et fait partie intégrante du spectacle.

Un moment au charme inouï à vivre en groupe. .

7 Avenue du Pont Neuf Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 34

English :

To celebrate the company’s 40th anniversary in style and their planned retirement, Max and Maurice decide to hit the road one last time.

German :

Um das 40-jährige Bestehen der Firma und ihren geplanten Ruhestand gebührend zu feiern, beschließen Max und Maurice, noch ein letztes Mal auf Reisen zu gehen.

Italiano :

Per festeggiare in grande stile il 40° anniversario dell’azienda e il loro previsto pensionamento, Max e Maurice decidono di mettersi in viaggio per l’ultima volta.

Espanol :

Para celebrar por todo lo alto el 40 aniversario de la empresa y su jubilación, Max y Maurice deciden salir a la carretera por última vez.

L’événement Frasques Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-11 par OT Châteauroux Berry Tourisme