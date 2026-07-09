Informations pratiques

Vitré

Frasques Cirque

2 rue de Strasbourg Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Par Galactik Ensemble.

Un cirque de haute-voltige, rythmé au cordeau, où l’accessoire le plus insoupçonnable peut s’avérer un piège d’une efficacité surréaliste et hilarante !

Frasques est un spectacle loufoque qui suit une petite communauté d’hommes et de femmes confrontés à leurs fragilités. Pris dans une machinerie inventive tables mouvantes, planchers incertains, plongeoirs bizarroïdes, ventilateur géant ils cherchent à s’extraire d’un monde instable. Le gag rencontre ici la poésie et la chute devient geste de résistance. Inspiré par l’effet Coriolis qui détermine sur Terre la direction des vents, Frasques brouille les frontières entre corps et objets. Difficile de dire qui jongle avec qui. Entre catastrophes réglées et instants de grâce, les acrobates du Galactik Ensemble transforment la contrainte en puissance d’action, explorant solitude et collectif, échec et réinvention. Ode à la liberté et à l’imprévu, Frasques emprunte au cirque, au cinéma, aux arts plastiques, à la danse et au théâtre pour célébrer la vie dans le chaos. Préparons-nous à rire, à être surpris et peut-être nous reconnaître !

Durée 1h05

Salle Le Théâtre., 2 rue de Strasbourg 35 500 Vitré.

A partir de 7 ans

Réservation en ligne ou au centre culturel (sur les horaires d’ouverture). .

2 rue de Strasbourg Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 55 55 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Frasques Cirque Vitré a été mis à jour le 2026-07-09 par OT VITRE