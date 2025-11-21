Frasques – Galactik Ensemble – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 21:00 – 22:00

Gratuit : non 5 € à 20 € 5 € à 20 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Tout public, Jeune Public, En famille – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Cirque loufoque et surréaliste « Frasques » met en scène une petite communauté d’hommes et de femmes confrontés à leur propre fragilité. Aux prises avec une machinerie inventive et un rythme débridé, elles et ils aimeraient s’extraire de tables mouvantes, sols incertains, mondes à l’envers… Réglées au cordeau, les situations jouent de ressorts dramaturgiques qui basculent pour créer un univers instable fait de luttes et d’échecs, de solitude et de collectif. Entre catastrophes, gags et poésie, les acrobates du Galactik Ensemble embarquent cette petite communauté d’hommes et de femmes dans des situations qui les dépassent. C’est loufoque, foutraque, surréaliste et tellement d’actualités. de Mathieu Bleton, Jonas Julliand, Karim Messaoudiavec Mathieu Bleton, Angèle Guilbaud, Jonas Julliand, Karim Messaoudi, Anouk Weiszberg Durée : 1h Tout public à partir de 7 ans Représentations jeudi 9 et vendredi 10 avril 2026 à 21h

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr