Fraternel·le Île de loisirs du Port aux cerises (Draveil) Draveil

Début : 2025-07-26T14:00:00 – 2025-07-26T14:30:00

Fin : 2025-07-26T14:00:00 – 2025-07-26T14:30:00

L’Académie Fratellini vous présente Fraternel·le, la création pour l’espace public de Pierre Rigal avec les apprenti·es de 1ère année !

Le mot fraternel·le joue avec les sonorités et les étymologies communes du mot Fratellini. En effet, le patronyme de cette grande dynastie d’artistes de cirque œuvrant depuis plus de deux siècles, signifie en italien petits frères et petites sœurs ou bien frangins, frangines…

Mais tout en s’amusant avec cette proximité linguistique, le titre de cette pièce désigne un état d’esprit, une orientation éthique ou des valeurs philosophiques qui doivent animer l’ensemble des artistes de cirque. D’un point de vue artistique mais aussi tout simplement, d’un point de vue de l’intégrité physique, ces derniers sont liés les un·es aux autres par une nécessaire et salutaire fraternité. Concrètement sur une piste de cirque, les acrobates, les jongleur·euses, les voltigeur·euses, les porteur·euses et tous les autres se soutiennent mutuellement au sens propre comme au sens figuré.

Île de loisirs du Port aux cerises (Draveil) draveil Draveil 91210 Essonne Île-de-France

Été culturel de l’Académie Fratellini

© Loïc Réau