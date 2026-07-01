Informations pratiques

« Grandir ensemble et sans filet »

Acrobates, voltigeur·ses, funambules en devenir… les apprenti·es de l’Académie Fratellini forment une jeune génération d’artistes au talent déjà radieux, nourrie d’exigence et de curiosité. À leurs côtés, Pierre Rigal, figure majeure de la danse contemporaine, endosse le rôle de mentor, avec la générosité et l’attention qui font sa signature. Son regard affûté accompagne ces corps en apprentissage vers une écriture partagée, où le cirque rencontre la danse dans un même souffle. Ici, les gestes s’inventent ensemble. Les artistes se soutiennent mutuellement, au sens propre comme au figuré. Présenté en plein air et en itinérance, rivalisant d’humour et de virtuosité, Fraternel·le promène sur le territoire son concentré de talent.

En partenariat avec l’AP-HP Assistance Publique – Hôpitaux de Paris et le Jardin d’Acclimatation

Pierre Rigal avec les apprenti·es de l’Académie Fratellini

Du mercredi 22 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 17h30 à 18h05

Le vendredi 17 juillet 2026

de 15h00 à 15h35

gratuit

Gratuit + entrée payante au Jardin d’Acclimatation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-17T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-24T21:05:00+02:00

Date(s) : 2026-07-17T15:00:00+02:00_2026-07-17T15:35:00+02:00;2026-07-22T17:30:00+02:00_2026-07-22T18:05:00+02:00;2026-07-23T17:30:00+02:00_2026-07-23T18:05:00+02:00;2026-07-24T17:30:00+02:00_2026-07-24T18:05:00+02:00



https://www.parislete.fr/fr/le-programme/fraternel-le



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