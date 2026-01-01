Fraternibus place des Etats-généraux Lambesc

Fraternibus

Mercredi 7 janvier 2026 de 10h à 12h.

Mercredi 21 janvier 2026 de 10h à 12h.

Mercredi 4 février 2026 de 10h à 12h.

Mercredi 11 février 2026 de 10h à 12h.

Mercredi 4 mars 2026 de 10h à 12h.

Mercredi 18 mars 2026 de 10h à 12h.

Mercredi 1er avril 2026 de 10h à 12h.

Mercredi 29 avril 2026 de 10h à 12h.

Le Fraternibus sillonne le territoire pour créer du lien, développer la convivialité mais aussi lutter contre la fracture numérique.

Services proposés gratuitement

– Aide aux démarches administratives en ligne

– Aide au dépannage sur les problèmes de fonctionnement (Smartphone, ordinateur, Wifi, imprimante …) .

place des Etats-généraux Place des Etats-généraux Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 6 06 44 52 51

English :

The Fraternibus criss-crosses the region to create links, develop conviviality and fight against the digital divide.

