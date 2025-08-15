Frayssinet-le-Gélat en fête Frayssinet-le-Gélat

Frayssinet-le-Gélat en fête Frayssinet-le-Gélat vendredi 15 août 2025.

le bourg Frayssinet-le-Gélat Lot

Tarif : – – EUR

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-17

2025-08-15

Le Comité des Fêtes vous propose 3 jours de fête. Les soirées sont gratuites et des attractions foraines seront présentes tout au long du week-end pour le plaisir des petits et des grands. Ambiance festive garantie !

Programme 2025

– Vendredi 15 août Place de la mairie

19h soirée tapas pour bien commencer

21h Concert My Generation + DJ Skratc and Co pour une soirée 100% années 90 !

– Samedi 16 août Place de la mairie

15h pétanque en doublette

19h Grand repas (Poulet braisé pommes grenailles). Les réservations se font à la boulangerie de Frayssinet-le-Gélat

Concert Hedonists

– Dimanche 17 août Plan d’eau

10h30 dépôt de gerbe

15h Pétanque en doublette (le retour)

19h Repas sur place assuré par Le Plan d’Ô et Mandra (sans réservation)

23h Feu d’artifice

Attractions foraines sur les trois jours .

le bourg Frayssinet-le-Gélat 46250 Lot Occitanie +33 6 78 15 65 97

English :

The Comité des Fêtes offers 3 days of festivities. The evenings are free, and fairground attractions will be on hand all weekend for the enjoyment of young and old alike. Festive atmosphere guaranteed!

German :

Das Festkomitee lädt Sie zu einem dreitägigen Fest ein. Die Abende sind kostenlos und das ganze Wochenende über gibt es Kirmesattraktionen, die Groß und Klein begeistern werden. Festliche Stimmung garantiert!

Italiano :

Il Comité des Fêtes propone 3 giorni di festa. Le serate sono gratuite e per tutto il fine settimana ci saranno attrazioni da fiera per il divertimento di grandi e piccini. Atmosfera di festa garantita!

Espanol :

El Comité des Fêtes ofrece 3 días de fiesta. Las veladas son gratuitas y durante todo el fin de semana habrá atracciones de feria para el disfrute de grandes y pequeños. Ambiente festivo garantizado

