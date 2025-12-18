Fred Blin

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 20:00:00

fin : 2026-02-18 23:30:00

Date(s) :

2026-02-18

A-t-on toujours raison ?

Personnage emblématique des Chiche Capon, lunaire de la série Scènes de ménage, Fred est à l’affiche en 2021 du film Oranges Sanguines et actuellement dans la série Parlement.

Aujourd’hui il est sur scène avec son premier solo, un spectacle hors norme à voir et à vivre !

A-t-on toujours raison ?

Personnage emblématique des Chiche Capon, lunaire de la série Scènes de ménage, Fred est à l’affiche en 2021 du film Oranges Sanguines et actuellement dans la série Parlement.

Aujourd’hui il est sur scène avec son premier solo, un spectacle hors norme à voir et à vivre !

Nous pouvons, dès à présent, dire qu’il y aura du Quickchange, des illusions, des longueurs et beaucoup de promesses.

Mais avant tout Mesdames et Messieurs, vous allez assister à un spectacle de théâtre (…) donc, je suis désolé, mais on ne pourra pas se parler pendant la pièce , précise le protagoniste. 22 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Are we always right?

An emblematic character in Les Chiche Capon and the moody character in Scènes de ménage, Fred will be appearing in the 2021 film Oranges Sanguines and is currently starring in the series Parlement.

Now he’s back on stage with his first solo show, an extraordinary spectacle to be seen and experienced!

L’événement Fred Blin Tours a été mis à jour le 2025-12-18 par ADT 37