Fred Blondin chansonnier Gérardmer

Fred Blondin chansonnier

Boulevard de Granges Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Mardi Mardi 2025-07-22 20:30:00

fin : 2025-07-22

2025-07-22

Fred Blondin, auteur-compositeur vous interprètera ses compositions.Tout public

Boulevard de Granges Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 76 10 93 34

English :

Fred Blondin, author-composer, will perform his own compositions.

German :

Fred Blondin, Liedermacher, wird Ihnen seine Kompositionen vortragen.

Italiano :

Fred Blondin, cantautore, eseguirà le sue composizioni.

Espanol :

Fred Blondin, cantautor, interpretará sus propias composiciones.

