Fred Hersch LE BAL BLOMET Paris

Installé au panthéon du Jazz depuis trois décennies, Fred Hersch en a marqué l’histoire comme artiste, improvisateur, compositeur et maître à penser – Brad Mehldau, Ethan Iverson ou Sullivan Fortner ont été ses élèves.

Son style unique et ses inflexions impressionnistes ont souvent été comparés à ceux de Bill Evans. Parallèlement, il intègre volontiers des éléments de musique classique. Après plusieurs concerts acclamés ces dernières années, Hersch présente un programme solo à l’occasion de son 70e anniversaire.

« Une légende vivante » (The New Yorker). Au Bal Blomet, Fred Hersch célèbre en solo ses 70 ans : l’art du jazz porté à son sommet.

Le jeudi 06 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Tarif Normal : 25 EUR Tout public.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Le Bal Blomet est une scène parisienne multiculturelle située près de Montparnasse dans le 15e arrondissement. Il propose des concerts de jazz et de musique classique, des spectacles musicaux et des événements culturels.



Un temps menacée de disparition, cette adresse mythique depuis 1924 – le Bal Blomet est le plus ancien club de jazz d’Europe en activité – a rouvert sous son nom d’origine après une réhabilitation audacieuse et respectueuse de son histoire. Son cadre chaleureux, fusion des speakeasies new-yorkais et du Montparnasse des années folles, entraîne le public et les artistes sur les pas des grandes figures qui l’ont fréquenté, recréant un lieu magique d’émotions, de partage et de fête.



Le nouveau Bal Blomet accueille 250 spectateurs en places assises. Le grand bar situé dans la salle de spectacle permet de profiter du concert en prenant un verre ou une assiette légère. Il est également possible de se restaurer avant ou après la représentation au Café du Bal.Paris

