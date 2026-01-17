Fred Nardin Quintet, JASS CLUB PARIS, PARIS

Fred Nardin Quintet Vendredi 6 mars, 19h30, 21h30, 22h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Réduit : 22€ | Tarif Plein : 25€ | Tarif Plein : 25€ | Tarif Réduit : 22€ | Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T19:30:00+01:00 – 2026-03-06T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-06T22:30:00+01:00 – 2026-03-07T01:30:00+01:00

*19h30 & 21h30* Pianiste incontournable de la scène jazz parisienne, Fred Nardin est l’équilibre parfait entre élégance et puissance de jeu. Lauréat du Prix Django Reinhardt 2016, cofondateur de l’Amazing Keystone Big Band (Victoire de la Musique), il accompagne également de grandes figures du jazz comme Cécile McLorin Salvant, Veronica Swift ou Stefano Di Battista. Depuis plusieurs années, Fred Nardin trace un parcours singulier, entre jazz et projets plus transversaux. Vous l’avez peut-être déjà aperçu sur les scènes des Zéniths, aux côtés de Pascal Obispo, dont il assure la direction musicale et signe la réalisation et les arrangements des derniers albums. Pour cette deuxième soirée, Fred Nardin s’entoure d’un quintet d’exception, avec Max Pinto au saxophone, Raynald Colom à la trompette, Viktor Nyberg à la contrebasse et Romain Sarron à la batterie. **Max Pinto** / saxophone **Raynald Colom** / trompette **Fred Nardin** / piano **Viktor Nyberg** / contrebasse **Romain Sarron** / batterie *22h30* Jam session Jazz, animée tous les vendredis soirs par **Ronan Ristord** Disciple de la légende Grégory Hutchinson, passé par Berklee College of Music, le batteur Ronan Ristord est un sideman très apprécié de la scène jazz parisienne. Sa musique tire ses racines du swing et des standards de jazz sans jamais laisser de côté ce qui fait la beauté de cet art : l’improvisation. *Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !* *// Piano à queue & batterie sur place*

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01

Vendredi & Samedi → Concerts + Jam sessions 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche → Concerts 19H-00H

Tous les dimanches 15H, atelier jazz pour enfants !

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

