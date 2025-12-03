FREDDIE GIBBS – Le Bataclan Paris

FREDDIE GIBBS Début : 2026-04-04 à 19:30. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE PRESENTE : FREDDIE GIBBSDepuis ses débuts en 2004, Freddie Gibbs s’est imposé comme l’une des voix les plus essentielles et inimitables du hip-hop contemporain. Son lyrisme affûté, sa maîtrise technique hors norme et son sens brut de la narration ont façonné une partie du son du rap moderne. Originaire de l’Indiana, il s’est construit une fan base mondiale fidèle au fil de plus de vingt mixtapes, huit EP, quatre albums studio et de multiples collaborations devenues des références du genre. Après avoir redéfini le duo rappeur-producteur avec Bandana (2019) puis Alfredo (2020), nommé aux Grammy Awards, Gibbs et The Alchemist ont repoussé les limites de leur alchimie musicale avec Alfredo 2. Le succès de l’album a conduit à une tournée américaine complète, confirmant une fois de plus son statut de performer d’exception.“Last Rabbit Standing” marque désormais le retour triomphal de Gibbs sur les scènes européennes et britanniques : une occasion rare de voir l’un des artistes les plus constants et électrisants du rap à un moment où il n’a jamais été aussi affûté. Connu pour son énergie brute et son efficacité sans artifices, Freddie Gibbs s’impose en live comme en studio. Freddie Gibbs revient en Europe avec sa nouvelle tournée “Last Rabbit Standing”, il sera au Bataclan le 4 avril prochain

Le Bataclan 50, BOULEVARD VOLTAIRE 75011 Paris 75