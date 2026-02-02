FREDDIE HALL RAY CHARLES TRIBUTE MOTOWN GOSPEL

Eglise Notre-Dame Souveraine du Monde Sète Hérault

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Freddie Hall chantera les grands succès de Ray Charles tels que Georgia, Hit the Road Jack, Unchain my Heart, I believe in my soul, Oh Happy Day…Freddie Hall, artiste avec plus de 40 ans d’expérience, a connu un énorme succès aux Etats-Unis, son pays d’origine, ainsi que dans différents pays internationaux. Le chanteur effectue plusieurs tournées par an dans le Monde, au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, en Autriche et en France. Dans sa carrière il s’est produit avec Aretha Franklin, The Temptations, The Three Degrees et d’autres chanteurs, .

Eglise Notre-Dame Souveraine du Monde Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 76 50 74 76

English :

Freddie Hall will sing Ray Charles’ greatest hits: Georgia, Hit the Road Jack, Unchain my Heart, I believe in my soul, Oh Happy Day…

L’événement FREDDIE HALL RAY CHARLES TRIBUTE MOTOWN GOSPEL Sète a été mis à jour le 2026-01-30 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE