Frédéric Bobin Salle Paul Fort Nantes jeudi 21 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 21:00 –

Gratuit : non de 13€ à 18€ Adulte

Frédéric Bobin écrit une poésie élégante, douce, mélodique et lumineuse, souvent teintée de conscience sociale, qui prend autant sa source chez Souchon et Lavilliers que chez Dylan et Springsteen. Sa soif de rencontres l’a amené à créer des spectacles où il mélange son univers avec celui d’amis artistes, comme Michèle Bernard ou Kent. Sur scène, solaire et généreux, il assume les nuances, les textures sonores denses autant que les silences. Dans cette formule duo, il fait la part belle aux guitares (folk et électrique). Frédéric Bobin a reçu en 2024 le Prix Coup de Coeur de l’Académie Charles Cros pour son album Que Tout Renaisse.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000