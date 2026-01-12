Frédéric Bouffandeau – Paysages Galerie Oniris, Rennes, Ile-et-Vilaine Rennes 30 janvier – 21 mars Entrée libre

L’exposition présente des toiles, papiers et néons récents qui témoignent de l’évolution du travail de Bouffandeau vers une peinture plus ample, où la matière semble animée d’une énergie propre.

Depuis plusieurs années, Bouffandeau développe un vocabulaire formel singulier : une peinture vibrante, construite par strates, jeux de transparence et variations rythmiques. Dans Paysages, il déploie cette écriture picturale comme un territoire à parcourir. Ses compositions, à la fois organiques et mentales, esquissent des horizons intérieurs où la nature devient prétexte à une expérience perceptive.

L’œuvre de Frédéric Bouffandeau s’inscrit sous le signe d’une forme singulière et imparfaite qu’il appelle la « matrice ». Tant apparentée à une cellule humaine qu’à une figure végétale et florale, celle-ci est vivante, souple, sensuelle et porteuse d’une certaine forme de poésie. Parfois pleine, parfois évidée, ou opaque, Frédéric Bouffandeau construit et déconstruit cette forme à l’aide de peinture, de dessins, de néons, de sculptures en aluminium…

Ni représentation fidèle ni abstraction pure, ces paysages se situent dans un entre-deux. Ils évoquent des silhouettes de végétation, des nappes de lumière, des espaces en suspension. La couleur, omniprésente, agit comme un phénomène vivant : elle respire, se déplace, se déploie, invitant le regard à circuler dans la surface du tableau.

Avec Paysages, Frédéric Bouffandeau offre au visiteur une traversée sensible, une immersion dans un monde où la perception devient expérience poétique. La galerie Oniris se fait alors le lieu d’un dialogue entre couleur et espace, entre regard et imagination.

