Frédéric Combeau – Focus sur la biodiversité parisienne Maison Paris Nature Paris

Autodidacte passionné depuis l’enfance, Frédéric Combeau a d’abord exercé son œil de photographe dans les profondeurs des carrières parisiennes, où il réalisait ses premiers clichés grâce à un ingénieux système d’éclairage qu’il avait lui‑même mis au point.

Aujourd’hui photographe à la Direction des espaces verts et de l’environnement, il parcourt parcs, jardins et friches urbaines pour saisir la vie sauvage qui se glisse dans les interstices de la capitale. Son approche, exigeante et patiente, magnifie chaque animal en le révélant dans son environnement naturel.

À travers une sélection d’images soigneusement sélectionnées, cette exposition offre aux visiteurs un face‑à‑face inattendu avec la vie sauvage parisienne — une plongée sensible dans un Paris vivant, discret, mais intensément présent.

A voir à la Maison Paris Nature (Pavillon 2) du 1er février au 8 mars.

Vous pouvez aussi retrouver le travail de Frédéric Combeau sur le compte Instagram « Paris4Nature ».

Plongez dans l’univers animalier du photographe Frédéric Combeau. Une exposition qui révèle, avec poésie et précision, l’attachement de l’artiste aux animaux sauvages qui vivent au cœur de Paris.

Du dimanche 01 février 2026 au dimanche 08 mars 2026 :

gratuit Tout public.

Date(s) :

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris



Maison Paris Nature et trouvez le meilleur itinéraire


