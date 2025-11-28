Frédéric Encel – La guerre mondiale n’aura pas lieu… quoi qu’en pensent les médias Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 14:30 – 16:00

Les guerres en Ukraine et au Proche-Orient, ainsi que d’autres conflits, ont engendré un discours empreint de peur : l’humanité, professent les pessimistes, serait à l’aube d’un nouveau conflit planétaire. Dans son dernier ouvrage, clair et incisif, La guerre mondiale n’aura pas lieu. Les raisons géopolitiques d’espérer, Frédéric Encel s’inscrit en faux contre cette posture apocalyptique reprise dans de nombreux médias. Il estime que, si les guerres ne vont pas disparaître, le risque d’un conflit généralisé est, lui, infinitésimal. Frédéric Encel exposera pourquoi il prend le contre-pied des prophètes de malheur, en pointant sept réalités objectives qui invalident la « certitude » du pire et en s’inscrivant en faux face aux théories de type « choc des civilisations » et autre « piège de Thucydide ». Docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris et professeur à la Paris School of Business, Frédéric Encel est le fondateur des Rencontres internationales géopolitiques de Trouville-sur-Mer. Il est membre du comité de rédaction de Hérodote et de Défense nationale, et lauréat du prix du Livre géopolitique 2022 ainsi que du prix Édouard Bonnefous de l’Académie des sciences morales et politiques 2023 pour Les Voies de la puissance. Présentation : Madie Magimel

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000