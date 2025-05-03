FREDERIC FRANCOIS – PASINO GRAND Aix En Provence

FREDERIC FRANCOIS Début : 2026-05-03 à 17:00. Tarif : – euros.

SUD CONCERTS PRÉSENTE : FREDERIC FRANCOISEn accord avec Philippe Delmas OrganisationN° Licence et catégorie : PLATESV-R-2021-014493 & PLATESV-R-2022-000019 Après 50 ans de carrière, Frédéric François reste un des plus célèbres chanteurs de variétés en Belgique et en France. Toutes ses tournées affichent complet. Ses ventes de disques avoisinent les 35 millions d’exemplaires. Il a déjà obtenu 85 disques d’or, singles et albums confondus, 15 videos et DVD d’or. Il a enregistré quelques 350 chansons.Frédéric François sera de retour sur scène pour le plus grand plaisir de ses fans!Des sonorités actuelles, des mélodies magnifiques et des textes splendides.Toutes les thématiques seront abordées ; L’amour, la passion et surtout LES FEMMES

PASINO GRAND 21 avenue de l’Europe 13090 Aix En Provence 13