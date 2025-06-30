FREDERIC FROMET – SALLE NOUGARO Toulouse

FREDERIC FROMET Début : 2026-03-19 à 20:30. Tarif : – euros.

Sur des nouvelles compositions originales joyeusement orchestrées, Frédéric Fromet s’empare gaiement des sujets de société´ pour mieux les encaisser (le monde du travail, les réseaux asociaux, l’écologie, les violences faites aux femmes, la religion, les extrémistes de tout poil, etc.). Coiffure et costume à budget limité mais spectacle bienfaisant et proche des gens.Avec une plume railleuse et facétieuse, Frédéric Fromet rend un hommage vibrant à l’Abbé Pierre et autres héros de notre époque.François Marnier : Clavier / AccordéonRémy Chatton : ContrebasseFrédéric Quenehem : Création Lumière / SonMENTION PRESSE : « Installez-vous et laissez-vous bercer par la plume gentiment vacharde de Frédéric Fromet » Le ParisienEn Partenariat avec le festival Le Printemps du RireGenre : Humour / Chanson à textePlacement : Libre assisDurée : 1h15

SALLE NOUGARO 20, chemin de Garric 31200 Toulouse 31