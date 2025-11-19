FREDERIC FROMET SE TIENT A CARREAU – THEATRE A L’OUEST Rouen

FREDERIC FROMET SE TIENT A CARREAU Début : 2026-02-18 à 21:00. Tarif : – euros.

Les carreaux, c’est seulement pour la chemise et le papier peint !Sur des nouvelles compositions originales joyeusement orchestrées, Frédéric Fromet s’empare gaiement des sujets de société pour mieux les encaisser (le monde du travail, les réseaux asociaux, l’écologie, les violences faites aux femmes, la religion, les extrémistes de tout poil, etc). Coiffure et costume à budget limité mais spectacle bienfaisant et proche des gens.Avec une plume railleuse et facétieuse, Frédéric Fromet rend un hommage vibrant à l’Abbé Pierre et autres héros de notre époque.Version Accordéon/Clavier : Avec Frédéric Fromet et François Marnier à l’accordéon et au clavier

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76