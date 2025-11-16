Frédéric Naud Contes et Rencontres Châteauneuf-de-Bordette

Le Road-movie du Taureau bleu

Châteauneuf-de-Bordette Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 17:30:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Le Road-movie du Taureau Bleu dans le cadre du festival Contes et Rencontres

.

Châteauneuf-de-Bordette 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 contesetrencontres.nyons@gmail.com

English :

Le Road-movie du Taureau Bleu as part of the Contes et Rencontres festival

German :

Le Road-movie du Taureau Bleu im Rahmen des Festivals Contes et Rencontres (Geschichten und Begegnungen)

Italiano :

Le Road-movie du Taureau Bleu nell’ambito del festival Contes et Rencontres

Espanol :

Le Road-movie du Taureau Bleu en el marco del festival Contes et Rencontres

L’événement Le Road-movie du Taureau bleu Châteauneuf-de-Bordette a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale