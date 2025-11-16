Frédéric Naud Contes et Rencontres Châteauneuf-de-Bordette
Frédéric Naud Contes et Rencontres Châteauneuf-de-Bordette dimanche 16 novembre 2025.
Le Road-movie du Taureau bleu
Châteauneuf-de-Bordette Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-11-16 17:30:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Le Road-movie du Taureau Bleu dans le cadre du festival Contes et Rencontres
Châteauneuf-de-Bordette 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 contesetrencontres.nyons@gmail.com
English :
Le Road-movie du Taureau Bleu as part of the Contes et Rencontres festival
German :
Le Road-movie du Taureau Bleu im Rahmen des Festivals Contes et Rencontres (Geschichten und Begegnungen)
Italiano :
Le Road-movie du Taureau Bleu nell’ambito del festival Contes et Rencontres
Espanol :
Le Road-movie du Taureau Bleu en el marco del festival Contes et Rencontres
