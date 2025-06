Frédéric VITOUX dédicace – Rodez 19 juin 2025 07:00

Frédéric VITOUX dédicace Passage des Maçons Rodez Aveyron

Retrouvez Frédéric VITOUX de l’Académie française à la Maison du Livre.

Dédicace du livre « La mort du procureur impérial » le jeudi 19 juin à 17h. .

Passage des Maçons

Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 76 36 00

English :

Meet Frédéric VITOUX of the Académie française at the Maison du Livre.

German :

Treffen Sie Frédéric VITOUX von der Académie française im Maison du Livre.

Italiano :

Incontro con Frédéric VITOUX dell’Académie française alla Maison du Livre.

Espanol :

Conozca a Frédéric VITOUX, de la Académie française, en la Maison du Livre.

