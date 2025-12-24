Frédérick Sigrist 39-45 l’âge de la déconstruction, Domaine de la Baronnie Grange à Dîmes Bretteville-sur-Odon

Frédérick Sigrist 39-45 l’âge de la déconstruction

Domaine de la Baronnie Grange à Dîmes 8 rue de la Baronnerie Bretteville-sur-Odon Calvados

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Humoriste à la carrière riche en chroniques radio et télé France Inter, notamment Frédérick Sigrist revient sur la tranche d’âge la plus marquante de sa vie 39-45, l’âge de la déconstruction. Mais comment se déconstruire si l’on n’a jamais été construit ?

39, c’est le nombre de kilos que Frédérick a perdu.

45, c’est l’âge auquel Frédérick s’est rendu compte qu’il n’était pas encore vieux mais définitivement plus jeune.

39-45, c’est une période de l’histoire de France qui, étonnement, a l’air de manquer à pas mal de monde.

… Ah oui, 39-45, c’est aussi le nouveau one man show de Frédérick Sigrist !

Ecriture, jeu, mise en scène Frédérick Sigrist Production Théâtre Le Funambule Montmartre

Frédérick Sigrist séduit par sa sincérité, sa lucidité et par le regard incisif porté sur notre époque. Le Monde

Une savoureuse acidité ! Frédérick Sigrist prouve qu’on peut être drôle sans jamais donner de leçons. Télérama

Impertinent, l’esprit vif, politiquement incorrect, il fait mouche non-stop ! L’Express

Informations pratiques

– Début du spectacle à 20H30, places assises non numérotées.

– Pas de billetterie sur place. .

Domaine de la Baronnie Grange à Dîmes 8 rue de la Baronnerie Bretteville-sur-Odon 14760 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

English : Frédérick Sigrist 39-45 l’âge de la déconstruction

A humorist with a career rich in radio and TV columns ? France Inter, in particular? Frédérick Sigrist looks back on the most significant period of his life: 39-45, the age of deconstruction

