FREDZ – LA BARAKASON Reze

samedi 4 octobre 2025.

Début : 2025-10-04 à 20:00. Tarif : – euros.

KRP PROD PRÉSENTE, EN ACCORD AVEC BLEU CITRON : FREDZFredz émerge comme un personnage singulier, tel un protagoniste d’un film de Wes Anderson ou Harmony Korine, avec sa coupe au bol et ses lunettes rondes emblématiques. À seulement 22 ans, cet artiste originaire de Montréal incarne une soif insatiable d’exploration, fusionnant avec une aisance déconcertante rap, pop, trap et soul pour bâtir un univers sonore à la fois vibrant et intemporel.Maître des contrastes, Fredz jongle entre lumière et ombre, quotidien et transformation, transformant les détails les plus banals en expériences musicales envoûtantes. Bien ancré dans la scène française et québécoise, il a su conquérir des milliers de cœurs en France, Belgique et Suisse. Avec plus de 715 000 abonnés sur TikTok et 236 000 sur Instagram, sa fanbase grandit de jour en jour, captivée par ses freestyles sincères et ses moments de connexion authentique.En 2022, son album Astronaute marque un véritable tournant, dépassant les 40 millions de streams et solidifiant sa notoriété grâce à des collaborations mémorables avec des artistes tels que Kemler, Laucarré (Si mon cœur passe l’hiver), et Leslie Medina (Les belles filles). Sa prestation remarquée en ouverture pour Bigflo & Oli sur scène a également amplifié son aura.Mars 2024 marque une nouvelle étape avec la sortie de son très attendu troisième album, Demain il fera beau. Déjà acclamé par cinq singles, dont Le Stade, sacré single d’or au Canada en octobre 2024, cet opus bénéficie également d’une diffusion sur NRJ, Europe2, Scoop et nombreuses radios en province. Avec 60 concerts confirmés entre le Canada et l’Europe jusqu’à la fin de 2025, Fredz ne ralentit pas, tout en peaufinant un quatrième album, dont la sortie est prévue à la rentrée 2025.Fredz n’est pas qu’un artiste émergent?; il est une force créative en constante évolution, prêt à marquer durablement le paysage musical international avec son authenticité et son audace.

LA BARAKASON 1 ALLEE DU DAUPHINE 44400 Reze 44