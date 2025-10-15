FREDZ – SALLE VICTOIRE 2 St Jean De Vedas

FREDZ – SALLE VICTOIRE 2 St Jean De Vedas mercredi 15 octobre 2025.

FREDZFredz émerge comme un personnage singulier, tel un protagoniste d’un film de Wes Anderson ou Harmony Korine, avec sa coupe au bol et ses lunettes rondes emblématiques. À seulement 22 ans, cet artiste originaire de Montréal incarne une soif insatiable d’exploration, fusionnant avec une aisance déconcertante rap, pop, trap et soul pour bâtir un univers sonore à la fois vibrant et intemporel.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE VICTOIRE 2 2 RUE THEOPHRASTE RENAUDOT 34430 St Jean De Vedas 34