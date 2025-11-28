Free Friday Cercle des Citoyens Mont-de-Marsan

Free Friday

Cercle des Citoyens 7, rue du Maréchal Bosquet Mont-de-Marsan Landes

Le Free Friday, organisé par la Maison Écocitoyenne des Landes, revient pour sa 6ᵉ édition !

Le principe est simple le jeudi 27 Novembre, chacun peut déposer les affaires dont il n’a plus besoin — vêtements, livres, vaisselle, jouets, petits appareils, etc. — dans un espace dédié au Cercle des Citoyens, à Mont de Marsan.

Puis, le vendredi 28 Novembre, toutes ces affaires seront mises à disposition gratuitement pour celles et ceux qui en ont l’utilité ou qui en ont besoin.

Grâce à l’énergie et à la générosité de son armée de bénévoles, cet événement solidaire, écologique et convivial permet de donner une seconde vie aux objets.

Cette initiative, partie au départ d’un collectif citoyen d’ailleurs toujours impliqué au sein du Free Friday, est accueilli par le Cercle des Citoyens depuis sa création il y a 6 ans, et est un bel exemple de collaboration et d’engagement pour un mode de .

