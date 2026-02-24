Free Gospel Concert Place de la Mairie Noyal-sur-Vilaine

Free Gospel Concert

Place de la Mairie Eglise Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 15:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

L’association NOYAL DIAPASON vous propose une belle heure musicale le dimanche 1er mars 15h30 si vous aimez le Gospel.

Bien connu des Noyalais.e.s, les FREE GOSPEL feront vibrer l’église de Noyal-sur-Vilaine sous la direction de Marie-Laure BOURDIN.

Le chœur sera accompagné au piano, le soleil sera dans toutes les voix. .

Place de la Mairie Eglise Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

