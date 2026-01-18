Free Kayak Tour Limousin Royère-de-Vassivière
Broussas Royère-de-Vassivière Creuse
Plongez dans l’adrénaline du Kayak Freestyle !
Rendez-vous au Lac de Vassivière pour un week-end spectaculaire de kayak freestyle ! Entre figures aériennes, descentes endiablées et défis en équipe, assistez à une compétition hors du commun dans une ambiance conviviale.
DJ, buvette et restauration sur place pour prolonger l’expérience !
Sous le pont de la Maulde, Broussas
Un événement à ne pas manquer pour tous les passionnés de sports d’eau vive ! .
Broussas Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 61 15 81 ckeymoutiers@gmail.com
