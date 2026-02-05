Free spirit – Bulgarie Théâtre Mandapa Paris Vendredi 13 février, 20h30 Payant

Plongez dans l’histoire et la culture des Bulgares, dont les tribus vivaient en Orient, sur une zone frontalière avec la Mongolie, la Chine et l’Inde, dans la région du Pamir, de l’Hindu Kush

« FREE SPIRIT » est le nom du nouvel album de SHAGAN sorti en 2025 qui correspond au désir de plonger dans l’histoire et la culture des Bulgares, à la fois Danubiens vivant aujourd’hui en Occident

SHAGAN interprète le folklore traditionnel bulgare, le chant de gorge et le chant diphonique, accompagnés de la cithare chinoise guzheng, de la guimbarde, des percussions et de flûtes.

Shagan, d’origine bulgare, hérite de son grand-père son sens du rythme. Ex-rappeur et danseur contemporain, sa quête de nouveaux sons l’emmène encore plus loin. La guzheng chinoise et la flûte shakuhachi lui ouvrent de nouveaux horizons sonores. Son répertoire marche avec grâce entre l’est et l’ouest, équilibrant beauté et puissance, tendresse et force, mélodies délicates et vibrations profondes et résonnantes, avec la guzheng ancienne en cœur de son art.

Tatiana Rybina est originaire d’Oulan-Oude, capitale de la Bouriatie “Terre des Chamanes”, elle n’a cessé de tisser des liens afin de révéler la foisonnante diversité d’expressions singulières de la culture des peuples de Sibérie qualifiées d’autochtones ou de minoritaires dans le monde russophone. Un univers loin des folklores aseptisés où l’esprit chamanique inspire l’art et la relation entre humains et nature.

