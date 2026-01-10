Free spirit – Bulgarie Théâtre Mandapa Paris

SHAGAN interprète le folklore traditionnel bulgare, le chant de gorge et le chant diphonique, accompagnés de la cithare chinoise guzheng, de la guimbarde, des percussions et de flûtes.

Shagan, d’origine bulgare, hérite de son grand-père son sens du rythme. Ex-rappeur et danseur contemporain, sa quête de nouveaux sons l’emmène encore plus loin. La guzheng chinoise et la flûte shakuhachi lui ouvrent de nouveaux horizons sonores. Son répertoire marche avec grâce entre l’est et l’ouest, équilibrant beauté et puissance, tendresse et force, mélodies délicates et vibrations profondes et résonnantes, avec la guzheng ancienne en cœur de son art.

Tatiana Rybina est originaire d’Oulan-Oude, capitale de la Bouriatie “Terre des Chamanes”, elle n’a cessé de tisser des liens afin de révéler la foisonnante diversité d’expressions singulières de la culture des peuples de Sibérie qualifiées d’autochtones ou de minoritaires dans le monde russophone. Un univers loin des folklores aseptisés où l’esprit chamanique inspire l’art et la relation entre humains et nature.

« FREE SPIRIT » est le nom du nouvel album de SHAGAN sorti en 2025 qui correspond au désir de plonger dans l’histoire et la culture des Bulgares, à la fois Danubiens vivant aujourd’hui en Occident.

Le vendredi 13 février 2026

de 20h30 à 22h00

payant tarif réduit : 15 EUR

plein tarif : 20 EUR

tarif enfant : 10 EUR Tout public.

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

