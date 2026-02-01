Free Tibet encore et toujours Saint-Dié-des-Vosges

Free Tibet encore et toujours

Depuis l’invasion du Tibet par la Chine en 1950, plus de 100 000 Tibétains ont réussi à fuir leur pays alors que 6 millions d’entre eux subissent toujours le joug chinois.

Le documentaire se penche sur les racines du conflit, la stratégie chinoise, les problématiques de l’exil. Au pied de l’Himalaya, nous rencontrons ceux qui font vivre l’âme tibétaine.

Ce peuple est-il condamné à mourir à petit feu ? Est-il encore possible aujourd’hui de croire en Free Tibet ?

La projection sera suivie d’un débat.Tout public

English :

Since China’s invasion of Tibet in 1950, over 100,000 Tibetans have managed to flee their country, while 6 million remain under Chinese rule.

The documentary looks at the roots of the conflict, Chinese strategy and the problems of exile. At the foot of the Himalayas, we meet those who keep the Tibetan soul alive.

Is this people condemned to die a slow death? Is it still possible today to believe in Free Tibet ?

The screening will be followed by a discussion.

