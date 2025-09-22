Free Zorba The Hooligan • Subzero Fun SUPERSONIC Paris

FREE ZORBA THE HOOLIGAN (22h00)

(Post punk – Howlin Banana Records – Birmingham, UK/ Paris, FR)

Né à mi-chemin entre Birmingham et Paris, FREE ZORBA THE HOOLIGAN est un groupe de punk alternatif composé du chanteur Niko May, du bassiste Edd Paul, du batteur Tom Taddei-Davies et des guitaristes Alex Cachia et Yohann Badorc.

Les cinq musiciens avaient déjà joué ensemble et séparément dans le cadre de projets précédents, se produisant notamment au SXSW, au Pitchfork, au Wide Awake, au Green Man et au Bataclan, avant de se réunir pour créer une musique « plus forte et plus profonde ».

Formé en 2024, le groupe a passé l’année à élaborer un son puissant et unique, s’inspirant du

post-punk, du noise et du hardcore, ce qui a abouti à la création d’un premier EP incandescent intitulé BURNER, qui sortira en mars 2025.

En pleine expansion, FZTH s’est déjà produit dans des salles indépendantes emblématiques telles que The Windmill, Paper Dress Vintage et Supersonic, et vient de sortir AFTERHOUR, un premier single qui met en avant un mur de son immédiatement reconnaissable et une profondeur lyrique.

Les 3 influences : Show Me The Body, Deftones & Model/Actriz

SUBZERO FUN (20h00)

(Shoegaze – Rave Down Records – Paris, FR)

Subzero Fun est un groupe de rock indépendant influencé shoegaze et post-rock basé à Paris.

Les 3 influences : Ringo Deathstarr, My Bloody Valentine, Bowery Electric

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Lundi 22 Septembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… IDLES, Gilla Band & METZ.

Le lundi 22 septembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

