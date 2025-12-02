Freedom, cabaret Rue Jean Monet Carhaix-Plouguer

Freedom, cabaret

Plongez dans un univers où l’art, la danse, la musique et le spectacle se rencontrent pour célébrer la liberté sous toutes ses formes. Freedom , la nouvelle création audacieuse de la compagnie Lyv’n’ko Cabaret, vous invite à un voyage à travers des numéros de cabaret, des chorégraphies percutantes et des tableaux visuels surprenants. Les artistes de la compagnie, reconnus pour leur audace et leur originalité, fusionnent des styles variés du cabaret classique à la danse contemporaine, en passant par des influences musicales internationales pour donner naissance à un spectacle unique, vibrant d’émotion et de créativité.

Durée 1h30 .

Rue Jean Monet Espace Glenmor Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 37 50

