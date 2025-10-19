Freedom Club Théâtre Juliette Récamier Paris

Freedom Club Théâtre Juliette Récamier Paris dimanche 19 octobre 2025.

Trois amis d’enfance devenus des membres influents du monde de la tech et des médias viennent de commettre un attentat symbolique contre Elon Musk : l’image d’un drone lui déversant de la matière fécale sur la tête fait désormais le tour du monde.

Mais rien ne se passe comme prévu. Un des leurs est mort. Ils ont un otage sur les bras et la police est sur le point de les retrouver.

Ils ont commis cette action au nom du « Freedom Club », une organisation qui lutte pour un arrêt du progrès technologique.

Ce nouveau spectacle de Nicolas Le Bricquir est un huis clos haletant, qui se déroule en temps réel dans un entrepôt désaffecté, une véritable dystopie qui interroge l’impact de la technologie sur nos sociétés.

Représentations :

. Du mercredi au samedi à 19h

. Les dimanches à 18h (sauf dimanche 19 octobre à 15h)

De Nicolas Le Bricquir

Avec Salomé Ayache, Lou Guyot, Ahmed Hammadi-Chassin, Mathis Sonzogni

Production : Jean-Marc Dumontet

Assistante à la mise en scène : Charlotte Levy

Décors/scénographie : Henri Leutner

Musique : Emmanuel Jessua

Lumières : Thomas Cany

Costumière : Claire Schwartz

Après Denali, Nicolas Le Bricquir revient avec une nouvelle pièce : « Freedom Club ».

Du dimanche 19 octobre 2025 au dimanche 23 novembre 2025 :

dimanche

de 18h00 à 19h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h00

payant

De 21 à 50 euros.

Tout public.

Théâtre Juliette Récamier 3, rue Juliette Récamier 75007 Paris