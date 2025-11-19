Freedom Sonata Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Freedom Sonata

Du mercredi 19 au jeudi 20 novembre 2025 à partir de 20h. Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 38 EUR

Date :

Début : 2025-11-19 20:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-19

En chef d’orchestre absolu, Emanuel Gat signe une pièce éblouissante en trois tableaux où se jouent les relations individuelles et collectives, sur une bande son détonante de musique classique et de rap ! Une effusion de joie contagieuse…

La Méditerranée, Marseille particulièrement, inspire à Emanuel Gat une pièce cosmopolite et solaire où toutes les libertés sont possibles. Celle de confronter deux espaces-temps musicaux, celle de jouer de la frontière entre le noir, le blanc et le clair-obscur, ou encore d’emprunter autant à la danse classique qu’au contemporain. La combinaison audacieuse de la Sonate n°32 de Beethoven et de l’album The Life of Pablo du rappeur américain Kanye West embarque les onze interprètes dans des flux et reflux incessants. Dans une cadence folle et une jubilation sans égale. .

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Emanuel Gat is an absolute orchestral conductor, creating a dazzling piece in three tableaux in which individual and collective relationships are played out to an explosive soundtrack of classical music and rap! An effusion of contagious joy?

German :

Emanuel Gat, ein absoluter Dirigent, hat ein schillerndes Stück in drei Bildern geschrieben, in dem individuelle und kollektive Beziehungen auf einem explosiven Soundtrack aus klassischer Musik und Rap spielen Eine ansteckende Freude?

Italiano :

Come un direttore d’orchestra assoluto, Emanuel Gat ha creato uno spettacolo folgorante in tre scene in cui sono in gioco relazioni individuali e collettive, su una colonna sonora esplosiva di musica classica e rap! Un’effusione di gioia contagiosa?

Espanol :

Como director de orquesta absoluto, Emanuel Gat ha creado una obra deslumbrante en tres escenas en las que se ponen en juego las relaciones individuales y colectivas, ¡con una explosiva banda sonora de música clásica y rap! ¿Una efusión de alegría contagiosa?

