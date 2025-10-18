FREEDOOM MATEO LANGLOIS [DISCO FUNK FREESTYLE] Ventenac-Cabardès

FREEDOOM MATEO LANGLOIS [DISCO FUNK FREESTYLE] Ventenac-Cabardès samedi 18 octobre 2025.

FREEDOOM MATEO LANGLOIS [DISCO FUNK FREESTYLE]

Avenue du 19 Mars 1962 Ventenac-Cabardès Aude

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 22:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Une musique pour danser et s’aimer sous les flashs leds et stroboscopes de l’univers. Matéo Langlois et son compère Alexis Bullier envoient des paillettes sur de la grosse batterie aux grooves répétitifs, claviers fiévreux, bassmachine, sax et chants. De la transe alliant rock, dance, disco et improvisation !

Stand de customisation disco, proposé par l’association La Nébulleuse

Election de la Reine et du Roi de la Night (50% tenue 50% choré)

Avenue du 19 Mars 1962 Ventenac-Cabardès 11610 Aude Occitanie +33 6 32 99 75 73 contact@11bouge.com

English :

Music to dance and love under the LED flashes and strobes of the universe. Matéo Langlois and his partner Alexis Bullier send out the glitter on big drums with repetitive grooves, feverish keyboards, bass machine, sax and vocals. A trance that combines rock, dance, disco and improvisation!

Disco customization booth, proposed by the association La Nébulleuse

Election of the Queen and King of the Night (50% dress 50% choreography)

German :

Musik zum Tanzen und Lieben unter den LED-Blitzen und Stroboskopen des Universums. Matéo Langlois und sein Mitstreiter Alexis Bullier verteilen Glitzer auf fettem Schlagzeug mit repetitiven Grooves, fiebrigen Keyboards, Bassmaschine, Saxophon und Gesang. Trance, die Rock, Dance, Disco und Improvisation verbindet!

Disco-Customization-Stand, angeboten von der Organisation La Nébulleuse

Wahl der Königin und des Königs der Nacht (50% Outfit 50% Choreographie)

Italiano :

Musica da ballare e da amare sotto i flash LED e le luci stroboscopiche dell’universo. Matéo Langlois e il suo partner Alexis Bullier fanno scintillare la grande batteria con groove ripetitivi, tastiere febbrili, bass machine, sax e voce. Una trance che unisce rock, dance, disco e improvvisazione!

Stand di personalizzazione della discoteca, gestito dall’associazione La Nébulleuse

Elezione della Regina e del Re della Notte (50% outfit 50% coreografia)

Espanol :

Música para bailar y amar bajo los destellos de los LED y las luces estroboscópicas del universo. Matéo Langlois y su compañero Alexis Bullier hacen brillar grandes baterías con grooves repetitivos, teclados febriles, máquina de bajo, saxo y voces. ¡Un trance que combina rock, baile, música disco e improvisación!

Puesto de personalización de discotecas, a cargo de la asociación La Nébulleuse

Elección de la Reina y el Rey de la Noche (50% atuendo 50% coreografía)

