Freelances : déterminez les initiatives clés qui donneront une longueur d’avance à votre business HEC Alumni Paris Jeudi 8 janvier 2026, 12h30 sur inscription

Même les organisations les plus performantes se retrouvent souvent coincées entre la pression des activités courantes et les exigences des nouveaux projets. Quand ça arrive aux freelances, ils tendent à se disperser et risquent de passer à côté des opportunités les plus porteuses.

Cet atelier est fait pour vous si vous êtes freelances et voulez identifier les initiatives clés qui donneront à votre business une longueur d’avance. Il vous permettra de vous focaliser sur une vision claire et exécutable et vous aidera à :

Répondre aux questions essentielles pour obtenir un avantage stratégique

Identifier les priorités parmi les multiples possibilités

Mettre en place la structure qui assurera que la stratégie sera bien implémentée

L’intervenante : O’ona Souissi, Fondatrice de Career on Purpose accompagne les dirigeants et cadres à l’international pour les aider à construire une carrière qui a du sens.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-08T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-08T14:00:00.000+01:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris



