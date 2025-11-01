Free’p Recyclage de Fringues

Salle des Fêtes Saou Drôme

Début : 2025-11-01 09:30:00

fin : 2025-11-02

2025-11-01

Venez déposer et/ou prendre gratuitement des vêtements, chaussures et accessoires en bon état !

Salle des Fêtes Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 67 57 24

English :

Drop off and/or pick up free clothes, shoes and accessories in good condition!

German :

Kommen Sie vorbei und geben Sie gut erhaltene Kleidung, Schuhe und Accessoires ab und/oder nehmen Sie sie kostenlos mit!

Italiano :

Consegnate e/o ritirate gratuitamente abiti, scarpe e accessori in buono stato!

Espanol :

Deje y/o recoja gratuitamente ropa, zapatos y accesorios en buen estado

L’événement Free’p Recyclage de Fringues Saou a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme