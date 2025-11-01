Free’p Recyclage de Fringues Saou
Free’p Recyclage de Fringues Saou samedi 1 novembre 2025.
Free’p Recyclage de Fringues
Salle des Fêtes Saou Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 09:30:00
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-01
Venez déposer et/ou prendre gratuitement des vêtements, chaussures et accessoires en bon état !
.
Salle des Fêtes Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 67 57 24
English :
Drop off and/or pick up free clothes, shoes and accessories in good condition!
German :
Kommen Sie vorbei und geben Sie gut erhaltene Kleidung, Schuhe und Accessoires ab und/oder nehmen Sie sie kostenlos mit!
Italiano :
Consegnate e/o ritirate gratuitamente abiti, scarpe e accessori in buono stato!
Espanol :
Deje y/o recoja gratuitamente ropa, zapatos y accesorios en buen estado
