Freeride Day Domaine skiable des Grands-Montets Chamonix-Mont-Blanc
Freeride Day Domaine skiable des Grands-Montets Chamonix-Mont-Blanc dimanche 3 mai 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
Freeride Day
Domaine skiable des Grands-Montets Chemin de la Glacière Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:30:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Fête de fermeture de la saison de ski.
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Domaine skiable des Grands-Montets Chemin de la Glacière Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 22 75 info@compagniedumontblanc.fr
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English :
Ski season closing party.
L’événement Freeride Day Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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