Freeride Day Domaine skiable des Grands-Montets Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Freeride Day

Domaine skiable des Grands-Montets Chemin de la Glacière Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:30:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Fête de fermeture de la saison de ski.

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Domaine skiable des Grands-Montets Chemin de la Glacière Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 22 75 info@compagniedumontblanc.fr

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English :

Ski season closing party.

L’événement Freeride Day Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc