Freeride de la 1ère Eure Le Thuit
Freeride de la 1ère Eure Le Thuit dimanche 19 avril 2026.
Le Thuit
Freeride de la 1ère Eure
RD n°126 Le Thuit Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 13:30:00
fin : 2026-04-19 18:30:00
Date(s) :
2026-04-19
Amateurs de glisse et de vitesse, préparez-vous ! Les 18 et 19 avril, nos routes deviennent le terrain de jeu des meilleurs riders pour un rassemblement amical de sports de descente. Longskate, roller, streetluge… le spectacle s’annonce impressionnant !
Dimanche 19 avril Le Thuit (RD n°126)
⏰ 9h30-12h30 13h30-18h30
Parking riders en haut de la RD126. .
RD n°126 Le Thuit 27700 Eure Normandie
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English : Freeride de la 1ère Eure
L’événement Freeride de la 1ère Eure Le Thuit a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération