Le Thuit

Freeride de la 1ère Eure

RD n°126 Le Thuit Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 13:30:00

fin : 2026-04-19 18:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Amateurs de glisse et de vitesse, préparez-vous ! Les 18 et 19 avril, nos routes deviennent le terrain de jeu des meilleurs riders pour un rassemblement amical de sports de descente. Longskate, roller, streetluge… le spectacle s’annonce impressionnant !

Dimanche 19 avril Le Thuit (RD n°126)

⏰ 9h30-12h30 13h30-18h30

Parking riders en haut de la RD126. .

RD n°126 Le Thuit 27700 Eure Normandie

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English : Freeride de la 1ère Eure

L’événement Freeride de la 1ère Eure Le Thuit a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération