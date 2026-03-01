Freeride World Qualifier Series by Evolution 2 Montvalezan

Freeride World Qualifier Series by Evolution 2

Le Fort de la Redoute Ruinée Montvalezan Savoie

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 10:15:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-11

Le freeride fait partie de l’ADN de La Rosière. Venez admirer les meilleurs freeriders du moment défier la Face nord du Fort, dans la quête de leur sésame pour le Freeride World Tour.

Le Fort de la Redoute Ruinée Montvalezan 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 19 80 la.rosiere@evolution2.com

English : Freeride World Qualifier Series by Evolution 2

Freeriding is part of La Rosière’s DNA. Come and admire the best freeriders of the moment as they challenge the North Face of Fort, in pursuit of their ticket to the Freeride World Tour.

